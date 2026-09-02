Хлеб в России маркировать пока не будут, заявили в ЦРПТ

Хлеб в России маркировать пока не будут, заявили в ЦРПТДоля фальсификата в отрасли минимальна, расходы на маркировку нарушат ее экономику
Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России сейчас нет, сообщил «Ведомостям» на полях Восточного экономического форума заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 г. Сейчас маркировкой охвачены 52 товарные категории: в 36 из них маркировка уже является обязательной, в 16 – идет добровольный бесплатный эксперимент.
«Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет. Подчеркну, что хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей», – сказал Юсупов.
Он напомнил: решение о маркировке той или иной товарной группы всегда принимает правительство, а ЦРПТ как оператор исполняет требования регулятора. Причины для запуска маркировки в новой категории могут быть разными, но обычно это уровень нелегального оборота в отрасли, вопросы к безопасности и качеству продукции, пояснил Юсупов.
Доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его мнению, внедрение обязательной маркировки хлеба повлечет за собой серьезные издержки для производителей. Например, расходы на оборудование, программное обеспечение, умное зрение и обучение персонала в конечном итоге могут привести к росту себестоимости и снижению доступности хлеба для потребителей.
В Российском союзе пекарей (РСП) подсчитали, что дополнительная маркировка хлеба (при условии поставки всего оборудования на предприятие) обойдется в сумму до 7 руб. на каждую единицу продукции. У отрасли низкая, порой отрицательная рентабельность, а маленькие пекарни вообще не потянут такие расходы, уверен президент РСП Дмитрий Семенов.
Согласно материалам на сайте «Честного знака», в числе подлежащей маркировке пищевой продукции – пиво и слабоалкогольные, безалкогольные и растворимые напитки, молочная продукция, упакованная вода, табак, икра, растительные масла, консервированные продукты, сладости, макароны, крупы, мед и мясные изделия. По данным НИУ ВШЭ, за шестилетний период с момента запуска маркировки доля нелегальной торговли в стране упала втрое – с 26 до 9%.
Система маркировки эффективна для контроля производства и борьбы с контрафактом в сегментах с более высокой маржинальностью и большими объемами производства, считает Востриков. Но распространять на хлеб систему прослеживания каждой единицы такого товара экономически нецелесообразно, добавляет Семенов.