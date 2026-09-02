Хлеб в России маркировать пока не будут, заявили в ЦРПТ

Он напомнил: решение о маркировке той или иной товарной группы всегда принимает правительство, а ЦРПТ как оператор исполняет требования регулятора. Причины для запуска маркировки в новой категории могут быть разными, но обычно это уровень нелегального оборота в отрасли, вопросы к безопасности и качеству продукции, пояснил Юсупов.