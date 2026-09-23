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Кадыров пообещал оправдать доверие чеченцев

Анна Суслова
Елена Афонина / РИА Новости
Елена Афонина / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел расширенное совещание правительства по итогам многоуровневых выборов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«За мою кандидатуру проголосовали 99,85% избирателей – 830 690 человек. Для меня этот результат прежде всего означает большую ответственность. Хочу заверить, что мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы оправдать высокое доверие наших граждан», – написал он.

В ходе совещания с докладом выступил председатель правительства республики Магомед Даудов. Он отметил, что в выборах главы Чечни приняли участие 831 946 человек. Явка составила 95,19%.

В выборах депутатов Госдумы приняли участие 835 278 человек. Явка составила 95,11%. При этом партия «Единая Россия» на выборах в парламент Чечни получила 35 мандатов и набрала 84,15% голосов.

По итогам голосования по одномандатному округу депутатом Госдумы в республике был избран Адам Делимханов. Он получил 95,21% голосов.

Согласно данным ЦИК, опубликованным 21 сентября, Кадыров получил 99,85% голосов на выборах руководителя республики после обработки 100% протоколов. Второе место заняли Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и Халид Накаев от КПРФ. Они набрали по 0,05% голосов.

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