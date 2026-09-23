Кадыров пообещал оправдать доверие чеченцев

«За мою кандидатуру проголосовали 99,85% избирателей – 830 690 человек. Для меня этот результат прежде всего означает большую ответственность. Хочу заверить, что мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы оправдать высокое доверие наших граждан», – написал он.