Кадыров пообещал оправдать доверие чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел расширенное совещание правительства по итогам многоуровневых выборов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«За мою кандидатуру проголосовали 99,85% избирателей – 830 690 человек. Для меня этот результат прежде всего означает большую ответственность. Хочу заверить, что мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы оправдать высокое доверие наших граждан», – написал он.
В ходе совещания с докладом выступил председатель правительства республики Магомед Даудов. Он отметил, что в выборах главы Чечни приняли участие 831 946 человек. Явка составила 95,19%.
В выборах депутатов Госдумы приняли участие 835 278 человек. Явка составила 95,11%. При этом партия «Единая Россия» на выборах в парламент Чечни получила 35 мандатов и набрала 84,15% голосов.
По итогам голосования по одномандатному округу депутатом Госдумы в республике был избран Адам Делимханов. Он получил 95,21% голосов.
Согласно данным ЦИК, опубликованным 21 сентября, Кадыров получил 99,85% голосов на выборах руководителя республики после обработки 100% протоколов. Второе место заняли Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и Халид Накаев от КПРФ. Они набрали по 0,05% голосов.