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Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного дрона

Ксения Наумчик
Nhi D / Unsplash
Nhi D / Unsplash

Работа международного аэропорта Берлина была приостановлена после обнаружения неизвестного беспилотника на его территории. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на представительницу аэропорта.

По ее словам, БПЛА заметили в 20:00 (21:00 мск) на северной взлетно-посадочной полосе. Через 20 минут воздушное пространство над аэропортом закрыли.

Работу аэропорта времено приостановили примерно на 45 минут. За это время несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден.

22 сентября правоохранители Германии нашли материал, похожий на взрывчатку, рядом с местом обнаружения беспилотника около авиабазы в Вунсторфе. По словам источников газеты Süddeutsche Zeitung, материал может быть взрывчаткой, однако криминалистическая экспертиза еще ведется. Газета также указывает, что беспилотник, упавший в Вунсторфе, имеет аналогичную конструкцию с БПЛА, обнаруженными на территории аэропортов в Лейпциге. В издании считают, что особое значение имеет «тот факт, что в Вунсторфе базируется парк транспортных самолетов A400M вооруженных сил Германии».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что западные СМИ обвиняют Россию в появлении беспилотников на территории европейских стран безосновательно. Он подчеркнул, что вся информационная политика Запада строится на раздувании фейков о России.

15 сентября возле аэродрома «Вунсторф», расположенного недалеко от Ганновера, упал беспилотник. По данным Bild, пострадавших не было.

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