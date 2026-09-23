Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного дрона

22 сентября правоохранители Германии нашли материал, похожий на взрывчатку, рядом с местом обнаружения беспилотника около авиабазы в Вунсторфе. По словам источников газеты Süddeutsche Zeitung, материал может быть взрывчаткой, однако криминалистическая экспертиза еще ведется. Газета также указывает, что беспилотник, упавший в Вунсторфе, имеет аналогичную конструкцию с БПЛА, обнаруженными на территории аэропортов в Лейпциге. В издании считают, что особое значение имеет «тот факт, что в Вунсторфе базируется парк транспортных самолетов A400M вооруженных сил Германии».