Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного дрона
Работа международного аэропорта Берлина была приостановлена после обнаружения неизвестного беспилотника на его территории. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на представительницу аэропорта.
По ее словам, БПЛА заметили в 20:00 (21:00 мск) на северной взлетно-посадочной полосе. Через 20 минут воздушное пространство над аэропортом закрыли.
Работу аэропорта времено приостановили примерно на 45 минут. За это время несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден.
22 сентября правоохранители Германии нашли материал, похожий на взрывчатку, рядом с местом обнаружения беспилотника около авиабазы в Вунсторфе. По словам источников газеты Süddeutsche Zeitung, материал может быть взрывчаткой, однако криминалистическая экспертиза еще ведется. Газета также указывает, что беспилотник, упавший в Вунсторфе, имеет аналогичную конструкцию с БПЛА, обнаруженными на территории аэропортов в Лейпциге. В издании считают, что особое значение имеет «тот факт, что в Вунсторфе базируется парк транспортных самолетов A400M вооруженных сил Германии».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что западные СМИ обвиняют Россию в появлении беспилотников на территории европейских стран безосновательно. Он подчеркнул, что вся информационная политика Запада строится на раздувании фейков о России.
15 сентября возле аэродрома «Вунсторф», расположенного недалеко от Ганновера, упал беспилотник. По данным Bild, пострадавших не было.