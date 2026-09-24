Гросси допустил визит на Запорожскую АЭС в ближайшем будущем

22 сентября директор МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной. При этом, по его словам, агентство продолжает над ней работать. Так он прокомментировал удар украинского беспилотника по станции, в результате которого был поврежден пост радиационного контроля ЗАЭС. Объект находился в 13 км от электростанции в районе Ивановки. Пост был одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС.