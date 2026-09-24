Гросси допустил визит на Запорожскую АЭС в ближайшем будущем
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил возможность посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшем будущем. Об этом он заявил обозревателю «Известий» Николаю Иванову.
При этом глава МАГАТЭ не уточнил, когда именно может состояться поездка на станцию. На вопрос о наличии конкретной даты визита Гросси ответил отрицательно. По его словам, сроки поездки пока не определены, однако работа над ее организацией продолжается.
Гросси отметил, что МАГАТЭ прилагает большие усилия для обеспечения безопасности на ЗАЭС.
22 сентября директор МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной. При этом, по его словам, агентство продолжает над ней работать. Так он прокомментировал удар украинского беспилотника по станции, в результате которого был поврежден пост радиационного контроля ЗАЭС. Объект находился в 13 км от электростанции в районе Ивановки. Пост был одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС.
14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с Гросси вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС и ситуацию в Энергодаре. Лихачев сказал, что ситуация на ЗАЭС и в городе-спутнике ухудшилась из-за продолжающихся атак со стороны украинской армии. Он также сообщил об ударах по бензовозам, которые доставляют на станцию дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. Гросси ответил, что готов проработать варианты содействия со стороны МАГАТЭ.