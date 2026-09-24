Пакистан ударил по афганскому Кандагару

Атака была совершена около 3:00 (1:50 мск) 24 сентября. По словам Моджахеда, в результате атаки пакистанских военных ущерба нет, но «взрыв был очень мощным и его было слышно во всех районах Кандагара». Сотрудники службы безопасности заверили жителей города, что причин для беспокойства нет.