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Главная / Политика /

Пакистан ударил по афганскому Кандагару

Инна Шульгина

Пакистанская армия ударила по пустынной местности в городе Кандагар в Афганистане. Об этом представитель Исламского Эмирата Забиулла Моджахед сообщил Tolonews.

Атака была совершена около 3:00 (1:50 мск) 24 сентября. По словам Моджахеда, в результате атаки пакистанских военных ущерба нет, но «взрыв был очень мощным и его было слышно во всех районах Кандагара». Сотрудники службы безопасности заверили жителей города, что причин для беспокойства нет.

В августе Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предполагает также сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.

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