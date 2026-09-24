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КГБ Белоруссии заявил о пресечении диверсии на территории России

Инна Шульгина

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным КГБ, координация шла с территории Украины, а Белоруссию планировали использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, дронов и средств связи.

Диверсия сорвана на стадии подготовки, несколько фигурантов задержаны. Материалы переданы российской стороне. Совместно с российскими спецслужбами продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.‍

23 сентября ФСБ сообщила, что москвич был задержан за подготовку подрыва автомобиля, входящего в кортеж высокопоставленного российского чиновника. Мужчина являлся участником террористической организации и готовил теракт на территории Московского региона. В ФСБ уточнили, что целью должен был стать один из автомобилей кортежа.

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