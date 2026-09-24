КГБ Белоруссии заявил о пресечении диверсии на территории России

23 сентября ФСБ сообщила, что москвич был задержан за подготовку подрыва автомобиля, входящего в кортеж высокопоставленного российского чиновника. Мужчина являлся участником террористической организации и готовил теракт на территории Московского региона. В ФСБ уточнили, что целью должен был стать один из автомобилей кортежа.