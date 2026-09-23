Москвича задержали за подготовку подрыва машины в кортеже чиновника

24 июля ФСБ задержала в Москве 30-летнюю россиянку, которую подозревали в попытке подложить самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника органов безопасности. По версии ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. 9 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на высокопоставленного военнослужащего в Московском регионе. По данным спецслужбы, завербованный россиянин планировал атаковать военного при помощи беспилотника с самодельным взрывным устройством.