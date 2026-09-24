Дмитриев: спасти Запад может только сотрудничество с Россией
Только сотрудничество с Россией может спасти Запад, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию экономиста Робина Брукса о «лихорадке» на мировых рынках облигаций. По мнению Брукса, «те, кто говорит нам, что дело не в бюджетном стрессе, – это те же люди, которые переставляли кресла на «Титанике»».
«Упоминания о «Титанике» появляются на фоне того, что ЕС и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми вскоре последует кризис продовольственной безопасности», – заявил Дмитриев.
11 сентября Дмитриев говорил на полях форума БРИКС, что для развития российского бизнеса важен диалог со странами Запада. По его словам, Москва обсуждает возможность проведения бизнес-форумов Россия – Германия и Россия – США. Инициативу уже поддержали партия «Альтернатива для Германии» и Американская торговая палата. Спецпредставитель президента также подчеркнул, что для российского бизнеса важно взаимодействие как со странами БРИКС, так и с западными государствами.