Дмитриев: спасти Запад может только сотрудничество с Россией

11 сентября Дмитриев говорил на полях форума БРИКС, что для развития российского бизнеса важен диалог со странами Запада. По его словам, Москва обсуждает возможность проведения бизнес-форумов Россия – Германия и Россия – США. Инициативу уже поддержали партия «Альтернатива для Германии» и Американская торговая палата. Спецпредставитель президента также подчеркнул, что для российского бизнеса важно взаимодействие как со странами БРИКС, так и с западными государствами.