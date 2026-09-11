Дмитриев: бизнес-диалог с Западом крайне важен
Для развития российского бизнеса важен диалог со странами Запада, заявил на полях форума БРИКС спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Бизнес-диалог крайне важен. Потому что по мере того, как бизнесы лучше общаются и взаимодействуют, легче находить в том числе и другие экономические и политические решения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Дмитриев отметил, что РФ обсуждает возможность проведения бизнес-форума Россия-Германия и США. Инициативу уже поддержали партия «Альтернатива для Германии» и Американская торговая палата. Спецпредставитель президента также подчеркнул, что для российского бизнеса важно взаимодействие как со странами БРИКС, так и с западными государствами.
11 сентября сообщалось, что профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 г. вырос на 13,3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 г. При этом экспорт российских товаров в Европу сократился на 3,7%, до $33,5 млрд. Импорт европейских товаров, наоборот, вырос на 7,7% и составил $43,5 млрд.