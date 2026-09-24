В Израиле начались перебои с водой из-за загрязнения берегов в Газе

По данным издания, скопление микроорганизмов растянулось примерно на 100 км. Водоросли забили фильтры на опреснительных предприятиях. Сейчас заводы работают, но их мощность остается ниже обычной. Эксперт по опреснению Джек Гилрон из Университета им. Бен-Гуриона отметил, что нынешний случай показал необходимость защищать систему производства питьевой воды от подобных рисков.