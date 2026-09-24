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В Израиле начались перебои с водой из-за загрязнения берегов в Газе

Сергей Пахомов
Shai Pal / Unsplash
Shai Pal / Unsplash

В Израиле возникли перебои с водоснабжением после остановки пяти из шести крупных опреснительных заводов из-за цветения водорослей у побережья Газы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на израильскую экологическую ассоциацию «Залул».

По данным издания, скопление микроорганизмов растянулось примерно на 100 км. Водоросли забили фильтры на опреснительных предприятиях. Сейчас заводы работают, но их мощность остается ниже обычной. Эксперт по опреснению Джек Гилрон из Университета им. Бен-Гуриона отметил, что нынешний случай показал необходимость защищать систему производства питьевой воды от подобных рисков.

Как объяснила The Guardian, после разрушения значительной части канализационной инфраструктуры в Газе в море поступает большое количество сточных вод. Они содержат азот и фосфор, которые способствует размножению водорослей.

19 июля The Guardian сообщал, что Израиль угрожает захватом древних водохранилищ близ Вифлеема, известных как Пруды Соломона. Власти Палестины расценивают кампанию давления как очередную фронтальную атаку на палестинскую администрацию. Как отметило издание, израильские ультраправые политики, посетившие объект в мае, назвали нахождение водохранилищ под палестинским контролем ужасной ошибкой.

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