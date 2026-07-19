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Главная / Политика /

The Gurdian: Израиль угрожает захватить древние водохранилища близ Вифлеема

Ведомости

Израиль угрожает захватом древних водохранилищ близ Вифлеема, известных как Пруды Соломона, пишет The Guardian. Это может стать значительной эскалацией в борьбе за контроль над землями Западного берега. С тех пор как в мае министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о намерении «стереть» соглашения, подтверждавшие палестинскую собственность на этот объект более 30 лет назад, израильские поселенцы и военные активизировали свое присутствие вокруг памятника, датируемого II веком до нашей эры. В начале июля, по данным местных жителей, израильские военные провели рейд с применением слезоточивого газа, когда дети купались в прудах.

Власти Палестины расценивают кампанию давления как очередную фронтальную атаку на палестинскую администрацию. Захват этого памятника может создать прецедент для присвоения территорий. Глава департамента туризма и древностей Вифлеема Эман аль-Тити заявила, что археологические памятники не должны становиться орудием политического конфликта, и отметила, что речь идет не только о контроле над землей, но и о попытках переписать историю.

Палестинские активисты обращают внимание на рекреационное значение прудов для жителей Вифлеема, которые используют их как единственное место для отдыха. В свою очередь, израильские ультраправые политики, посетившие объект в мае, назвали нахождение этого «великолепного древнего водного объекта» под палестинским контролем «ужасной ошибкой».

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Историки указывают, что название объекта является заблуждением: царь Соломон правил примерно за 800 лет до строительства резервуаров. Первые два пруда были построены при Ироде Великом, а объект, как и многие древние памятники, сочетает следы разных эпох.

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой обострился 7 октября 2023 г., когда «Хамас» напал на южные территории Израиля.

В ноябре 2025 г. министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Палестины не будет, группировка «Хамас» будет разоружена, а Газа – демилитаризована «до последнего туннеля». В июне израильские военные ликвидировали двух командиров отрядов в вооруженных батальонах движения «Хамас» в секторе Газа.

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