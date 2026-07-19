The Gurdian: Израиль угрожает захватить древние водохранилища близ Вифлеема

Израиль угрожает захватом древних водохранилищ близ Вифлеема, известных как Пруды Соломона, пишет The Guardian. Это может стать значительной эскалацией в борьбе за контроль над землями Западного берега. С тех пор как в мае министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о намерении «стереть» соглашения, подтверждавшие палестинскую собственность на этот объект более 30 лет назад, израильские поселенцы и военные активизировали свое присутствие вокруг памятника, датируемого II веком до нашей эры. В начале июля, по данным местных жителей, израильские военные провели рейд с применением слезоточивого газа, когда дети купались в прудах.