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Израиль заявил о ликвидации двух командиров «Хамаса» в секторе Газа

Ведомости

Израильские военные ликвидировали двух командиров отрядов в вооруженных батальонах движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В ходе удара в северной части сектора Газа Армия обороны Израиля ликвидировала командира отряда в батальоне «Нусейрат» «Хамаса». В ходе дополнительного удара в северной части сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировала командира отряда в батальоне «Джабалия», – подчеркнули представители израильской армии.

По их словам, прежде чем нанести удары, Тель-Авив принял меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

В мае ЦАХАЛ сообщала о ликвидации лидера военного крыла группировки «Хамас» Изз ад-Дина аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа. Отмечалось, что военнослужащий был целью «точечного удара». В ЦАХАЛ назвали его «одним из архитекторов жестокой резни 7 октября».

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой обострился 7 октября 2023 г., когда «Хамас» напал на южные территории Израиля. Погибли около 1200 израильтян (среди них 364 участника музыкального фестиваля), более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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