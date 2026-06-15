Израиль заявил о ликвидации двух командиров «Хамаса» в секторе Газа

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой обострился 7 октября 2023 г., когда «Хамас» напал на южные территории Израиля. Погибли около 1200 израильтян (среди них 364 участника музыкального фестиваля), более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».