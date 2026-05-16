ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера военного крыла «Хамас» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера военного крыла группировки «Хамас» Изз ад-Дина аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа, передает The Times of Israel.

По данным израильских военных, аль-Хаддад был целью «точечного удара». В ЦАХАЛ назвали его «одним из архитекторов жестокой резни 7 октября».

После ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 г. аль-Хаддад возглавил военное крыло «Хамас». В ЦАХАЛ заявили, что в последнее время он занимался восстановлением военных возможностей «Хамас» и планированием атак против израильских граждан и военнослужащих. По данным израильских военных, аль-Хаддад был одним из наиболее долго служивших командиров «Хамас».

В апреле ЦАХАЛ сообщил, что личный секретарь и племянник лидера движения «Хезболла» Наима Касема был убит в Бейруте израильскими военными. Израильские военные также ударили по двум ключевым переходам, по которым перемещались с северной части Ливана в Южную члены «Хезболлы». По ним также переправлялось оружие, снаряды, пусковые установки. Армия поразила 10 складов боеприпасов на юге Ливана.

7 октября 2023 г. члены группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. Погибли около 1200 израильтян (среди них 364 участника музыкального фестиваля), более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

