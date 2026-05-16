ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера военного крыла «Хамас» в секторе Газа

После ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 г. аль-Хаддад возглавил военное крыло «Хамас». В ЦАХАЛ заявили, что в последнее время он занимался восстановлением военных возможностей «Хамас» и планированием атак против израильских граждан и военнослужащих. По данным израильских военных, аль-Хаддад был одним из наиболее долго служивших командиров «Хамас».