ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера военного крыла «Хамас» в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера военного крыла группировки «Хамас» Изз ад-Дина аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа, передает The Times of Israel.
По данным израильских военных, аль-Хаддад был целью «точечного удара». В ЦАХАЛ назвали его «одним из архитекторов жестокой резни 7 октября».
После ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 г. аль-Хаддад возглавил военное крыло «Хамас». В ЦАХАЛ заявили, что в последнее время он занимался восстановлением военных возможностей «Хамас» и планированием атак против израильских граждан и военнослужащих. По данным израильских военных, аль-Хаддад был одним из наиболее долго служивших командиров «Хамас».
В апреле ЦАХАЛ сообщил, что личный секретарь и племянник лидера движения «Хезболла» Наима Касема был убит в Бейруте израильскими военными. Израильские военные также ударили по двум ключевым переходам, по которым перемещались с северной части Ливана в Южную члены «Хезболлы». По ним также переправлялось оружие, снаряды, пусковые установки. Армия поразила 10 складов боеприпасов на юге Ливана.