Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи»

Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Представитель движения заявил, что по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.