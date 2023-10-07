Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи»
Израиль объявил о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Представитель ЦАХАЛа объявил, что операция ЦАХАЛа против террористической организации ХАМАС называется операцией «Железные мечи»», – заявили в армии Израиля.
Десятки истребителей ЦАХАЛа сейчас наносят удары по ряду целей, принадлежащих террористам в секторе Газа, сказано в другом сообщении ЦАХАЛ.
Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским). Военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, Сдерот, Нетивот и Офаким.
Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Представитель движения заявил, что по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Армия обороны Израиля была приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные районы, министр обороны объявил о массовом призыве резервистов.