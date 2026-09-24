Шувалов: ВТО стала не той организацией, в которую мы мечтали вступить
Всемирная торговая организация приобрела совсем другое значение – сейчас это не та организация, в которую Россия мечтала вступить, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Казанском юридическом форуме.
По словам Шувалова, институты, существующие в «западном измерении», не отвечают потребностям всего сообщества.
«Мы можем и будем продвигать повестку создания своих институтов, которые будут отвечать рамкам ШОС, БРИКС и ЕАЭС», – сказал глава госкорпорации.
Шувалов обратил внимание, что в последние десятилетия ряд стран называли систему управления ООН несправедливой. Отмечалось, что наличие лишь пяти постоянных членов в Совбезе ООН и игнорирование роли других стран на международной арене рано или поздно приведет к конфликтным ситуациям.
«В принципе, сегодня переживаем то, что, по сути, уже многими и учеными, и практиками, и политиками нам предсказывалось», – отметил он.
По мнению главы ВЭБ.РФ, в ближайшие годы мир станет очевидцем формирования новой системы безопасности.
12 сентября президент России Владимир Путин заявлял на саммите БРИКС в Нью-Дели, что МВФ, Всемирный банк и ВТО создавались в условиях, значительно отличавшихся от современных. Теперь они с трудом адаптируются к смещению деловой активности в сторону развивающихся рынков. По словам Путина, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Он призвал страны БРИКС усиливать координацию в этих организациях.