Шувалов: ВТО стала не той организацией, в которую мы мечтали вступить

12 сентября президент России Владимир Путин заявлял на саммите БРИКС в Нью-Дели, что МВФ, Всемирный банк и ВТО создавались в условиях, значительно отличавшихся от современных. Теперь они с трудом адаптируются к смещению деловой активности в сторону развивающихся рынков. По словам Путина, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Он призвал страны БРИКС усиливать координацию в этих организациях.