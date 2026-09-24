Власти Армении предложили реформировать апостольскую церковь
Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовал 74-страничный доклад «О кризисе Армянской церкви». В документе власти обосновывают необходимость реформирования Армянской апостольской церкви и смещения Католикоса всех армян Гарегина II, передает «Sputnik Армения».
Согласно докладу, Гарегину II вменяются нарушение обета безбрачия, непривлечение к ответственности высокопоставленных священнослужителей за аналогичные нарушения и их поощрение. Авторы также обвиняют католикоса в затягивании созыва Национально-церковного собора в течение 27 лет, формировании «кланового управления», рукоположении родственников в епископы и узурпации власти. Кроме того, в документе говорится о политической деятельности, служении интересам иностранных государств и преследовании представителей церковной иерархии.
В части обвинений в нарушении обета безбрачия авторы ссылаются на публикации СМИ 2015 и 2019 гг., а также на заявления священнослужителей. В докладе отмечается, что при его подготовке использовались сведения из открытых источников. Авторы при этом заявляют, что не оспаривают догматические основы и канонический порядок Армянской апостольской церкви.
Для выхода из описанного в документе кризиса предложена пятиэтапная схема. Сначала предполагается создать координационную группу, затем сместить Гарегина II на основании представленного доклада и избрать местоблюстителя. После этого должен быть созван Национально-церковный собор, который утвердит реформы, а завершающим этапом станут выборы нового католикоса.
16 февраля «Ведомости» писали, что в Армении возбудили уголовное дело Гарегина II. По словам его адвоката Ары Зограбяна, прокуратура возбудила дело «по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном» (бывший епископ ААЦ). Речь идет о развитии сюжета, начавшегося с отстранения Гарегином II 10 января Сарояна от должности главы Масиацотнской епархии. Сароян затем подал иск в суд с требованием восстановить его в должности, который был удовлетворен. За нарушение обета послушания Гарегин II 27 января лишил сана Сарояна, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела против католикоса по обвинению в препятствовании правосудию. Зограбян также подчеркнул, что католикосу запрещен выезд из страны.