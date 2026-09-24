Власти Армении предложили реформировать апостольскую церковь

16 февраля «Ведомости» писали, что в Армении возбудили уголовное дело Гарегина II. По словам его адвоката Ары Зограбяна, прокуратура возбудила дело «по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном» (бывший епископ ААЦ). Речь идет о развитии сюжета, начавшегося с отстранения Гарегином II 10 января Сарояна от должности главы Масиацотнской епархии. Сароян затем подал иск в суд с требованием восстановить его в должности, который был удовлетворен. За нарушение обета послушания Гарегин II 27 января лишил сана Сарояна, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела против католикоса по обвинению в препятствовании правосудию. Зограбян также подчеркнул, что католикосу запрещен выезд из страны.