Медведев: все кандидаты ЕР победили на выборах глав регионов

22 сентября эксперт рассказал «Ведомостям», что граждане России продемонстрировали высокий уровень доверия именно к тому, что выборы должны проводиться, а не откладываться и не отменяться, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. Он отметил, что избирательная кампания показала свою «работоспособность», несмотря на «злопыхателей» и оценки, что выборы в таких ситуациях не проводятся.