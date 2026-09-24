Медведев: все кандидаты ЕР победили на выборах глав регионов
Все кандидаты от «Единой России» победили на выборах высших должностных лиц в регионах. Об этом сообщил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В этом успехе бесспорная заслуга огромного числа наших соратников, активистов и единомышленников. Всех, кто работал в ходе избирательной кампании», – подчеркнул он. Также Медведев выразил благодарность всем сторонникам партии за целеустремленность и ответственный подход.
С 18 по 20 в России состоялся Единый день голосования. Прямые выборы высших должностных лиц прошли в восьми регионах – Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В трех республиках главы были избраны депутатами региональных парламентов – в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
22 сентября эксперт рассказал «Ведомостям», что граждане России продемонстрировали высокий уровень доверия именно к тому, что выборы должны проводиться, а не откладываться и не отменяться, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. Он отметил, что избирательная кампания показала свою «работоспособность», несмотря на «злопыхателей» и оценки, что выборы в таких ситуациях не проводятся.