Эксперт назвал три достижения избирательной кампании
Граждане России продемонстрировали высокий уровень доверия именно к тому, что выборы должны проводиться, а не откладываться и не отменяться, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. Об этом заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества по итогам выборов.
Он отметил, что избирательная кампания показала свою «работоспособность», несмотря на «злопыхателей» и оценки, что выборы в таких ситуациях не проводятся.
Чеснаков также выделил три достижения по итогам выборов депутатов Госдумы. Первым достижением он назвал работу политической системы на стабильность.
«Политическая система работает на стабильность страны, а страна чувствует эту стабильность и, соответственно, движется в правильном направлении», – подчеркнул эксперт.
Вторым достижением Чеснаков считает легитимность выборов. Он уточнил, что речь идет о легитимности самой политической системы. Эксперт отметил явку на выборах и количество партий, которые прошли в Госдуму. Третьим достижением Чеснаков назвал голосование в исторических территориях, которые получили своих представителей на федеральном уровне.
После обработки 97,37% бюллетеней за «Единую Россию» проголосовали 57,93% избирателей (это 37 977 723 голоса). КПРФ занимает 2-е место с 13,6% (8 915 904 голоса). У ЛДПР 8,97% (5 882 162 голоса). У «Новых людей» на 1 п. п. меньше – 7,91% (5 186 905 голосов). «Справедливая Россия» получила 5,22% (3 423 362 голоса). Остальные партии не набрали даже 2% голосов. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет 25 сентября.
21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что оснований для отмены итогов выборов в России нет. «На сей момент кампания прошла. Ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов на том или ином участке у нас нет», – сказала она.