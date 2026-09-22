Эксперт назвал три достижения избирательной кампании

21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что оснований для отмены итогов выборов в России нет. «На сей момент кампания прошла. Ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов на том или ином участке у нас нет», – сказала она.