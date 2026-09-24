Медведев предложил Кобылкина на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность руководителя фракции партии в Госдуме.
На должности первых заместителей руководителя фракции Медведев предложил Вячеслава Макарова и Дмитрия Вяткина. Последний будет отвечать за законопроектную работу.
Заместителями руководителя фракции предлагается назначить Ивана Квитку, Романа Любарского, Адальби Шхагошева, Александра Борисова и Виктора Селиверстова. Кроме того, на должности заместителей руководителя фракции по отдельным направлениям предложены Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева.
О том, что Кобылкин может стать руководителем фракции ЕР в нынешнем созыве, писали «Ведомости». В прошлом VIII созыве фракцию возглавлял Владимир Васильев. Теперь он может стать вице-спикером Госдумы, отмечали источники.