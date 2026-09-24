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Главная / Политика /

Михалков: спецоперацию России послал Бог, чтобы мы очнулись от морока

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Боевые действия на Украине России послал Бог. С таким утверждением выступил режиссер Никита Михалков на Петербургском форуме объединенных культур.

«Я считаю, это звучит ужасно, но нам Бог послал СВО. Для того, чтобы мы сами очнулись от морока, в который мы втягивались в течение десятилетий. И мы еще во многом в этом находимся», – сказал он.

Михалков считает, что Россия «единственная страна, которая встала всей грудью» против нетрадиционных ценностей, наблюдаемых в западных государствах.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что когда Россия дойдет до конца российско-украинского конфликта, то можно будет сказать «слава богу, что все закончилось». По его мнению, правящие круги на Украине не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.

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