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Путин: можно будет сказать «слава богу», когда закончится конфликт на Украине

Ведомости

Когда Россия дойдет до конца украинского конфликта, то можно будет сказать «слава богу, что все закончилось», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

«Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди вряд ли будут иметь, скажу аккуратно, хорошие перспективы для удержания власти», – добавил российский лидер.

Путин отметил, что Евросоюз мог бы помочь в решении вопросов Украины, но на базе договоренностей Анкориджа.

Кроме того, он заявил, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, следует адресовать юристам. По словам российского лидера, любой исторический документ должен подписываться легитимными с точки зрения конституции лицами. Однако Россия найдет способ как это оформить, если дело дойдет до мирных соглашений.

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