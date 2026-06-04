Путин: можно будет сказать «слава богу», когда закончится конфликт на Украине

Кроме того, он заявил, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, следует адресовать юристам. По словам российского лидера, любой исторический документ должен подписываться легитимными с точки зрения конституции лицами. Однако Россия найдет способ как это оформить, если дело дойдет до мирных соглашений.