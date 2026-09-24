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Главная / Карьера /

Путин освободил Мешкова от должности посла России во Франции

Татьяна Мозолевская
Анна Новикова / РИА Новости
Анна Новикова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Мешков также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству.

22 июля «Ведомости» писали, что Мешков может стать сенатором от главы Тверской области.

Мешков окончил МГИМО в 1981 г., после чего начал дипломатическую карьеру в системе МИД СССР. Работал в посольстве СССР, а затем России в Испании, а также занимал руководящие должности в центральном аппарате МИДа.

В 2001–2004 гг. Мешков был заместителем министра иностранных дел России, после чего до 2012 г. занимал пост посла России в Италии и по совместительству в Сан-Марино. В 2012–2017 гг. он вновь работал заместителем главы МИДа.

Послом России во Франции и в Монако Мешков был назначен в октябре 2017 г.

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