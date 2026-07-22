Посол России во Франции Алексей Мешков может стать сенатором

Затем с 2004 г. по 2012 г. Мешков был чрезвычайным и полномочным послом России в Италии и в Сан-Марино. Кроме того, почти в тот же период был постоянным представителем России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций и Всемирной продовольственной программе ООН. В 2012 г. вновь стал замминистра иностранных дел. А в 2017 г. стал послом России во Франции и Княжестве Монако. Мешков занимает этот пост до сих пор.