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Посол России во Франции Алексей Мешков может стать сенатором

Он вошел в тройку кандидатов в члены Совета Федерации от врио губернатора Тверской области
Елена Мухаметшина
Ирина Калашникова / РИА Новости
Ирина Калашникова / РИА Новости

Посол России во Франции Алексей Мешков может стать сенатором от главы Тверской области. О том что его кандидатура обсуждается для выдвижения в Совет Федерации, знают два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП).

В сентябре 2025 г. в Тверской области сменился губернатор. Игорь Руденя, возглавлявший регион, перешел на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Он на этой должности сменил Александра Гуцана, который в ходе кадровых ротаций стал генпрокурором, тогда как генпрокурор Игорь Краснов возглавил Верховный суд. Для Тверской области более месяца подыскивали губернатора. В качестве врио этот пост занял замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

По закону кандидат в губернаторы при выдвижении должен предложить три потенциальные фигуры сенаторов, а определиться с конкретным кандидатом – уже после избрания.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства Тверской области и в посольство России во Франции.

Мешкову 66 лет. Он кадровый дипломат. В 1981 г. окончил МГИМО и поступил на работу в МИД. В конце 1980 – начале 1990 гг. работал на разных должностях в посольстве России в Испании. С 1997 по 1998 г. был замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, в 1998–2001 гг. – начальником управления внешнеполитического планирования, директором департамента внешнеполитического планирования МИДа. С 2001 по 2004 г. работал замминистра иностранных дел.

Затем с 2004 г. по 2012 г. Мешков был чрезвычайным и полномочным послом России в Италии и в Сан-Марино. Кроме того, почти в тот же период был постоянным представителем России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций и Всемирной продовольственной программе ООН. В 2012 г. вновь стал замминистра иностранных дел. А в 2017 г. стал послом России во Франции и Княжестве Монако. Мешков занимает этот пост до сих пор.

Ещё в 2014 г. был принят закон, который отменил ценз оседлости для российских послов, претендующих на место в Совете Федерации. До этого в Совет Федерации могли входить лица, которые жили в регионе, от которого предлагались в Совет Федерации, не менее пяти лет перед выдвижением или 20 лет в целом. Исключениями тогда были депутаты и сенаторы. Сейчас сенатором является бывший посол в США Сергей Кисляк, бывший посол в Китае Андрей Денисов и др.

Сейчас в Совете Федерации исполнительную власть региона представляет Людмила Скаковская. Она стала сенатором в 2021 г. До этого была ректором Тверского государственного университета. От заксобрания в Совет Федерации в 2021 г. был делегирован Андрей Епишин. Депутатов регионального парламента в Тверской области также избирают в этом сентябре. Епишин в выборах участвует.

В подготовке материала участвовал Роман Романов

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