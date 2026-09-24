В Белоруссии опровергли сообщение о пресечении КГБ диверсии в России
В Белоруссии опровергли сообщение о пресечении КГБ диверсии на стратегическом объекте в России. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Народный антифейк».
«Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – говорится в сообщении «Народного антифейка». По данным канала, первоначально информация была опубликована на фейковом Telegram-канале, выдающем себя за ресурс КГБ Белоруссии.
Авторы «Народного антифейка» отметили, что этот канал ранее публиковал материалы о работе белорусских спецслужб, взятые из официальных источников, но в последнее время начал распространять недостоверную информацию.