Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK536,7-0,09%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,34+0,03%RGBITR768,84+0,06%
Главная / Политика /

В Белоруссии опровергли сообщение о пресечении КГБ диверсии в России

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Белоруссии опровергли сообщение о пресечении КГБ диверсии на стратегическом объекте в России. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Народный антифейк».

«Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – говорится в сообщении «Народного антифейка». По данным канала, первоначально информация была опубликована на фейковом Telegram-канале, выдающем себя за ресурс КГБ Белоруссии.

Авторы «Народного антифейка» отметили, что этот канал ранее публиковал материалы о работе белорусских спецслужб, взятые из официальных источников, но в последнее время начал распространять недостоверную информацию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её