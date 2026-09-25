ВСУ атаковали промышленный объект в Пермском крае

ВСУ предприняли также массированную беспилотную атаку на Ульяновск. Есть пострадавшие, повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Алексей Русских. Кроме того, с полуночи силы ПВО сбили 17 БПЛА, летевших на Москву, информировал мэр Сергей Собянин.