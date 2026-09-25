ВСУ атаковали промышленный объект в Пермском крае
В Пермском крае зафиксирован налет украинских беспилотников на промышленный объект. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
По словам Махонина, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную беспилотную атаку с раннего утра.
ВСУ предприняли также массированную беспилотную атаку на Ульяновск. Есть пострадавшие, повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Алексей Русских. Кроме того, с полуночи силы ПВО сбили 17 БПЛА, летевших на Москву, информировал мэр Сергей Собянин.