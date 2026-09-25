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Главная / Политика /

Памфилова: избиратели 41–50 лет активнее всех голосовали через ДЭГ

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Избиратели в возрасте от 41 до 50 лет стали самой многочисленной группой среди проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму. Через систему ДЭГ свой голос отдали около 1,8 млн человек этого возраста, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

На втором месте оказались избиратели от 31 до 40 лет – около 1,6 млн человек. Среди граждан 51–60 лет дистанционно проголосовали примерно 1,4 млн, среди избирателей старше 60 лет – около 1,3 млн. Самый низкий показатель ЦИК зафиксировал в группе от 18 до 30 лет – около 1 млн голосов.

20 сентября на федеральной платформе ДЭГа проголосовали более 3,6 млн человек, итоговая явка среди зарегистрировавшихся для такого формата составила 90,87%. Эта статистика не учитывает отдельную московскую систему электронного голосования. В Москве к закрытию участков электронными бюллетенями воспользовались более 3,15 млн избирателей.

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