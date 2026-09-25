Памфилова: избиратели 41–50 лет активнее всех голосовали через ДЭГ

На втором месте оказались избиратели от 31 до 40 лет – около 1,6 млн человек. Среди граждан 51–60 лет дистанционно проголосовали примерно 1,4 млн, среди избирателей старше 60 лет – около 1,3 млн. Самый низкий показатель ЦИК зафиксировал в группе от 18 до 30 лет – около 1 млн голосов.