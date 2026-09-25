Песков: РФ не будет спешить с назначением новых послов в Британии и Франции
В связи с фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и Францией с Великобританией можно не спешить с назначением новых послов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Указы не обязательно подписываются синхронно об освобождении с должности и назначениях. Могут быть определенные паузы», – подчеркнул представитель Кремля.
24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. Мешков занимал пост посла России во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 г. До назначения во Францию дипломат дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел России. На этой должности он курировал отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.
25 сентября российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании. Келин находился на должности с 5 ноября 2019 г. Келин работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005-2011 гг. был директором Четвертого департамента стран СНГ, в 2011-2015 гг. – постоянным представителем России при ОБСЕ. . С сентября 2015 г. – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.