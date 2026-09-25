Песков: РФ не будет спешить с назначением новых послов в Британии и Франции

24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. Мешков занимал пост посла России во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 г. До назначения во Францию дипломат дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел России. На этой должности он курировал отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.