Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,513-0,69%LIFE1,615-0,92%YAKG34,3-1,44%IMOEX2 267,68-1,93%RTSI847-1,28%RGBI112,24-0,06%RGBITR768,45-0,03%
Главная / Политика /

Песков: РФ не будет спешить с назначением новых послов в Британии и Франции

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В связи с фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и Францией с Великобританией можно не спешить с назначением новых послов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Указы не обязательно подписываются синхронно об освобождении с должности и назначениях. Могут быть определенные паузы», – подчеркнул представитель Кремля.

24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству. Мешков занимал пост посла России во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 г. До назначения во Францию дипломат дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел России. На этой должности он курировал отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

25 сентября российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании. Келин находился на должности с 5 ноября 2019 г. Келин работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005-2011 гг. был директором Четвертого департамента стран СНГ, в 2011-2015 гг. – постоянным представителем России при ОБСЕ. . С сентября 2015 г. – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её