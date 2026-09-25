Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 15
Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Ульяновск увеличилось до 15, среди них – трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«Наши врачи с раннего утра оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – заявил глава региона.
По его словам, четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Русских добавил, что еще 11 человек получили помощь амбулаторно.
25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Власти создали оперативный штаб для помощи пострадавшим и устранения последствий. Медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. Кроме того, в городе повреждена промышленная и гражданская инфраструктура.