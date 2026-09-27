Трамп отменит стандарты экономии топлива, введенные при Байдене
Администрация президента США Дональда Трампа планирует 28 сентября обнародовать новые требования к топливной эффективности, которые смягчат более строгие правила, введенные при президенте Джо Байдене. об этом пишет Bloomberg.
Согласно новым требованиям, средняя экономия топлива для автомобилей 2031 модельного года снизится с 50,4 до 34,5 миль на галлон. Трамп заявил, что это решение «позволит сократить отходы при производстве автомобилей в Америке» и обеспечит «снижение цен» для потребителей.
Агентство отмечает, что решение вступает в силу на фоне рекордного роста цен на топливо в США. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость дизельного топлива впервые превысила $6 за галлон и достигала $6,27, а бензин подорожал до $4,32.
Экологические организации раскритиковали инициативу. «Поскольку американцы с трудом могут позволить себе бензин по цене более $4 за галлон, администрация Трампа заставит их платить больше на заправках», – заявил юрист Natural Resources Defense Council Атид Кимельман.
11 сентября цены на дизель в США достигли рекорда на фоне резкого роста цен на нефть и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.