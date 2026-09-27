Трамп отменит стандарты экономии топлива, введенные при Байдене

Согласно новым требованиям, средняя экономия топлива для автомобилей 2031 модельного года снизится с 50,4 до 34,5 миль на галлон. Трамп заявил, что это решение «позволит сократить отходы при производстве автомобилей в Америке» и обеспечит «снижение цен» для потребителей.