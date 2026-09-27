Один человек погиб, семь пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его данным, один человек скончался после целенаправленного удара ВСУ в Грайворонском округе. Семь человек пострадали в Борисовском, Грайворонском, Прохоровском и Шебекинском округах, трое продолжают лечение в стационарах. ВСУ за сутки 117 раз атаковали территорию Белгородской области. 10 обстрелов украинская армия совершила с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Шесть раз ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА.
Силы ПВО нейтрализовали 106 беспилотников.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. В ночь на 26 сентября силы ПВО ликвидировали 645 дронов ВСУ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.