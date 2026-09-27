Один человек погиб, семь пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

По его данным, один человек скончался после целенаправленного удара ВСУ в Грайворонском округе. Семь человек пострадали в Борисовском, Грайворонском, Прохоровском и Шебекинском округах, трое продолжают лечение в стационарах. ВСУ за сутки 117 раз атаковали территорию Белгородской области. 10 обстрелов украинская армия совершила с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Шесть раз ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА.