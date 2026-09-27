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Как минимум 14 человек пропали в Непале после схода лавины

Ася Султанова

Не менее 14 человек пропали после схода лавины на горе Химлунг-Химал (высота 7126 м) в районе Нар-Пху в Непале, пишет The Kathmandu Post. Плохая погода не позволяет вертолетам добраться до вершины. Наземная спасательная операция невозможна.

Изначально сообщалось о восьми пропавших из 22 членов команды. Позже это число выросло до 14. Все пропавшие – члены непальской команды. Они отправились вперед, чтобы подготовить лагерь перед прибытием иностранных туристов, расчистить маршрут и закрепить веревки. Иностранцы должны были прибыть через пять-шесть дней.

Спасательная операция зависит от улучшения погоды.

Вечером 6 сентября лавина сошла с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа альпинистов. 13 сентября поиски завершили после того, как спасатели обнаружили тело 17-го погибшего. В составе группы было 33 человека.

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