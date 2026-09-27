Как минимум 14 человек пропали в Непале после схода лавины
Не менее 14 человек пропали после схода лавины на горе Химлунг-Химал (высота 7126 м) в районе Нар-Пху в Непале, пишет The Kathmandu Post. Плохая погода не позволяет вертолетам добраться до вершины. Наземная спасательная операция невозможна.
Изначально сообщалось о восьми пропавших из 22 членов команды. Позже это число выросло до 14. Все пропавшие – члены непальской команды. Они отправились вперед, чтобы подготовить лагерь перед прибытием иностранных туристов, расчистить маршрут и закрепить веревки. Иностранцы должны были прибыть через пять-шесть дней.
Спасательная операция зависит от улучшения погоды.