Как минимум 14 человек пропали в Непале после схода лавины

Изначально сообщалось о восьми пропавших из 22 членов команды. Позже это число выросло до 14. Все пропавшие – члены непальской команды. Они отправились вперед, чтобы подготовить лагерь перед прибытием иностранных туристов, расчистить маршрут и закрепить веревки. Иностранцы должны были прибыть через пять-шесть дней.