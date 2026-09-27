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Украинский производитель БПЛА приостановил работу после повреждения цеха

Антон Потоков

Украинская компания «Пегас Армс», занимающаяся производством беспилотников, приостановила работу на неопределенный срок из-за повреждения производственного цеха. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сроки возобновления работы пока не определены», – говорится в сообщении.

24 сентября в Киеве было поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Удар также пришелся по цеху по производству беспилотников (ООО «Пегас Армс»), осуществляющему производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

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