Украинский производитель БПЛА приостановил работу после повреждения цеха
Украинская компания «Пегас Армс», занимающаяся производством беспилотников, приостановила работу на неопределенный срок из-за повреждения производственного цеха. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook
«Сроки возобновления работы пока не определены», – говорится в сообщении.
24 сентября в Киеве было поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Удар также пришелся по цеху по производству беспилотников (ООО «Пегас Армс»), осуществляющему производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.