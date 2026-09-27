В Индии из-за непрерывных дождей погибли более 50 человек
Согласно данным властей, по меньшей мере 56 человек погибли и еще 46 получили ранения в штате Уттар-Прадеш после 60 часов непрерывных дождей. Об этом сообщает India Today. Погибли также 107 животных, поврежден 1021 дом.
По данным метеослужбы, в Лакхнау за 21 час до утра 26 сентября выпало 125,8 мм осадков. В Фаррукхабаде выпало осадков в 200 раз больше нормы, в Канпур-Нагаре – в 160 раз, а в Каннаудже, Канпур-Дехате и Хардои – в 130 раз больше нормы.
Власти предупредили о риске внезапных паводков в отдельных районах.
26 сентября в Бангкоке объявили режим бедствия во всех 50 районах города. Столице Таиланда грозило сильное наводнение, вызванное непрекращающимися дождями.