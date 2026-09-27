В Индии из-за непрерывных дождей погибли более 50 человек

По данным метеослужбы, в Лакхнау за 21 час до утра 26 сентября выпало 125,8 мм осадков. В Фаррукхабаде выпало осадков в 200 раз больше нормы, в Канпур-Нагаре – в 160 раз, а в Каннаудже, Канпур-Дехате и Хардои – в 130 раз больше нормы.