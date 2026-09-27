МИД Швейцарии: итог референдума не означает отказ от нейтралитета

27 сентября жители Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу о закреплении в конституции более строгого нейтралитета страны. Против предложения проголосовали около 69% участников голосования, «за» – около 31%. Инициатива предусматривала закрепление принципа «вечного и вооруженного» нейтралитета. Швейцарии предлагалось запретить вступать в военные альянсы и сотрудничать с ними, кроме случаев нападения или непосредственной угрозы нападения на страну.