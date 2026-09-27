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МИД Швейцарии: итог референдума не означает отказ от нейтралитета

Татьяна Мозолевская

МИД Швейцарии утверждает, что итог референдума об ужесточении политики нейтралитета не означает отказа страны от него. Об этом заявил глава ведомства Иньяцио Кассис на пресс-конференции по итогам голосования.

«Этот результат не является голосованием против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущем», – сказал Кассис (цитата по ТАСС).

По его словам, граждане и кантоны Швейцарии решили не закреплять в конституции более жесткие рамки применения нейтралитета. При этом сам принцип продолжит действовать.

27 сентября жители Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу о закреплении в конституции более строгого нейтралитета страны. Против предложения проголосовали около 69% участников голосования, «за» – около 31%. Инициатива предусматривала закрепление принципа «вечного и вооруженного» нейтралитета. Швейцарии предлагалось запретить вступать в военные альянсы и сотрудничать с ними, кроме случаев нападения или непосредственной угрозы нападения на страну.

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