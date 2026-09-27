В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве туристки из России
В Абхазии задержан местный житель по подозрению в убийстве туристки из Оренбургской области. Он признался в преступлении на допросе, сообщило МВД республики в Telegram-канале.
Подозреваемым оказался житель Гудауты. Его задержали сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследованием уголовного дела занимается прокуратура Гагрского района.
27 сентября стало известно, что туристка из Оренбургской области, отдыхавшая в абхазском курортном городе Гагра, несколько дней не выходит на связь. Ее родственники обратились в правоохранительные органы.