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В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве туристки из России

Ведомости

В Абхазии задержан местный житель по подозрению в убийстве туристки из Оренбургской области. Он признался в преступлении на допросе, сообщило МВД республики в Telegram-канале.

Подозреваемым оказался житель Гудауты. Его задержали сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследованием уголовного дела занимается прокуратура Гагрского района.

27 сентября стало известно, что туристка из Оренбургской области, отдыхавшая в абхазском курортном городе Гагра, несколько дней не выходит на связь. Ее родственники обратились в правоохранительные органы.

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