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В ДТП с автобусом на юго-востоке Турции погибло семь человек

Татьяна Мозолевская

Семь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Еще 13 получили травмы, передает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла в районе Нурдагы провинции Газиантеп. Пассажирский микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от населенного пункта Аджароба. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, автомобиль получил серьезные повреждения.

Среди погибших двое детей и пятеро взрослых, сообщил заместитель губернатора Газиантепа Илькер Экер. Все они находились в легковом автомобиле. По его словам, причиной аварии, предварительно, стал неправильный обгон, совершенный водителем машины.

18 сентября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись восемь машин. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое – пострадали.

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