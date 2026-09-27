В ДТП с автобусом на юго-востоке Турции погибло семь человек
Семь человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Еще 13 получили травмы, передает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы.
Авария произошла в районе Нурдагы провинции Газиантеп. Пассажирский микроавтобус, следовавший между Хатаем и Газиантепом, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от населенного пункта Аджароба. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, автомобиль получил серьезные повреждения.
Среди погибших двое детей и пятеро взрослых, сообщил заместитель губернатора Газиантепа Илькер Экер. Все они находились в легковом автомобиле. По его словам, причиной аварии, предварительно, стал неправильный обгон, совершенный водителем машины.
18 сентября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись восемь машин. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое – пострадали.