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Главная / Общество /

В Москве в ДТП с участием восьми автомобилей погиб человек

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись восемь машин. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы.

По предварительным данным, массовая авария произошла в районе дома № 41 на Кутузовском проспекте. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое – пострадали.

«Механические повреждения получили восемь автомобилей», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Движение перекрыто по четырем полосам.

12 сентября в результате ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморском округе Архангельской области погибли 13 человек, из них трое – дети.

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