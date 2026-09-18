В Москве в ДТП с участием восьми автомобилей погиб человек
В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись восемь машин. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы.
По предварительным данным, массовая авария произошла в районе дома № 41 на Кутузовском проспекте. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое – пострадали.
«Механические повреждения получили восемь автомобилей», – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Движение перекрыто по четырем полосам.
12 сентября в результате ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморском округе Архангельской области погибли 13 человек, из них трое – дети.