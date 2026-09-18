В Москве в ДТП с участием восьми автомобилей погиб человек

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись восемь машин. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию столицы.