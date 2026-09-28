Путин освободил Козлова от должности посла России в Саудовской Аравии
Президент Владимир Путин освободил Сергея Козлова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Саудовской Аравии. Соответствующий указ № 683 глава государства подписал 28 сентября.
Козлов возглавлял российскую дипмиссию в королевстве с 20 февраля 2017 г. До этого дипломат работал в странах Ближнего Востока, в том числе был послом России в Йемене. Козлов избрался в Госдуму по федеральной части списка ЛДПР. Он был предложен партией в качестве кандидата на должность первого заместителя главы комитета по международным делам.
22 сентября Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом ситуацию в Персидском заливе и Йемене. Лидеры заявили о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликтов в регионе и подчеркнули важность свободного судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.