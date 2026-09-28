Путин освободил Козлова от должности посла России в Саудовской Аравии

Козлов возглавлял российскую дипмиссию в королевстве с 20 февраля 2017 г. До этого дипломат работал в странах Ближнего Востока, в том числе был послом России в Йемене. Козлов избрался в Госдуму по федеральной части списка ЛДПР. Он был предложен партией в качестве кандидата на должность первого заместителя главы комитета по международным делам.