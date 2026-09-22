Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проливы и Йемен

Ситуация в зоне проливов остается напряженной. В сентябре поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим, а также взяло стратегический город Дубаб у входа в пролив. До этого хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. Через Ормузский пролив проходит около 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ, через Баб-эль-Мандебский – 12% мировой торговли.