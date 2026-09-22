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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проливы и Йемен

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом аль Саудом, сообщил Кремль. Лидеры обсудили ситуацию в Персидском заливе и подчеркнули, что мирное урегулирование иранского конфликта не имеет альтернатив.

«Отмечена важность обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода судов через международные водные артерии в регионе, включая Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы», – говорится в сообщении Кремля. Лидеры подчеркнули, что в Йемене должны прекратиться боевые действия и начаться диалог между сторонами внутреннего конфликта.

Ситуация в зоне проливов остается напряженной. В сентябре поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим, а также взяло стратегический город Дубаб у входа в пролив. До этого хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. Через Ормузский пролив проходит около 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ, через Баб-эль-Мандебский – 12% мировой торговли.

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