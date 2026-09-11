В ЦБ рассказали о влиянии ситуации в Ормузском проливе на российскую экономику
Напряженная обстановка в Ормузском проливе усиливает давление на мировую экономику, а через нее и на российскую, заявил на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ зампред регулятора Алексей Заботкин.
«По мере того как ситуация там все дольше и дольше остается в таком накаленном состоянии, объем проинфляционного влияния вот этой ближневосточной ситуации на мировую экономику и через нее на нас, как мы уже обсуждали, он постепенно нарастает» – сказал он (цитата по ТАСС).
Через Ормузский пролив проходит около 15% мирового экспорта нефти и 20% сжиженного природного газа (СПГ).
Помимо затяжного конфликта Ирана и США, который сейчас переживает новый виток эскалации, напряженность создает и возобновление конфликта в Йемене. Поддерживаемое Ираном хуситское движение «Ансар Аллах» развернуло масштабное наступление против сил правительства страны. Хуситы захватили портовый город Моха и продвигаются в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, который находится на противоположной стороне от Ормузского пролива (через него проходит один из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоресурсов). В случае если им удастся закрепиться в проливе, Иран может перекрыть судоходство еще через один важнейший транзитный коридор и спровоцировать новый скачок цен на нефть.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигла $6,0556, а в Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. Подобное увеличение цен на топливо может спровоцировать скачок инфляции в Соединенных Штатах.