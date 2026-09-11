В ЦБ рассказали о влиянии ситуации в Ормузском проливе на российскую экономику

Помимо затяжного конфликта Ирана и США, который сейчас переживает новый виток эскалации, напряженность создает и возобновление конфликта в Йемене. Поддерживаемое Ираном хуситское движение «Ансар Аллах» развернуло масштабное наступление против сил правительства страны. Хуситы захватили портовый город Моха и продвигаются в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, который находится на противоположной стороне от Ормузского пролива (через него проходит один из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоресурсов). В случае если им удастся закрепиться в проливе, Иран может перекрыть судоходство еще через один важнейший транзитный коридор и спровоцировать новый скачок цен на нефть.