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Главная / Политика /

Российская армия сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Антон Потоков
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» ведут бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Кроме того, российские военные действуют в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино.

За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, два квадроцикла и наземный робототехнический комплекс, уточнили в Минобороны.

Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля. В частности, продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области.

28 сентября российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области. 27 сентября российские военные установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». 

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