Российская армия сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
Российские военные сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» ведут бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Кроме того, российские военные действуют в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино.
За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, два квадроцикла и наземный робототехнический комплекс, уточнили в Минобороны.
Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля. В частности, продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области.
28 сентября российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области. 27 сентября российские военные установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».