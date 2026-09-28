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СМИ: США полностью вывели войска из Ирака

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Американские войска полностью выведены из Ирака. Об этом пишет North Press Agency.

По данным агентства, представитель правительства Ирака сообщил DPA, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.

В сентябре 2024 г. США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Госдепартамент США сообщал, что вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.

В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военнослужащих, отмечает North Press Agency.

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