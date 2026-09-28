СМИ: США полностью вывели войска из Ирака
Американские войска полностью выведены из Ирака. Об этом пишет North Press Agency.
По данным агентства, представитель правительства Ирака сообщил DPA, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.
В сентябре 2024 г. США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Госдепартамент США сообщал, что вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.
В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военнослужащих, отмечает North Press Agency.