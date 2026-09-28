СМИ: США полностью вывели войска из Ирака

В сентябре 2024 г. США и правительство Ирака договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость», направленной на борьбу с группировкой «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Госдепартамент США сообщал, что вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 г.