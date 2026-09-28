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Саудовская Аравия вновь запустила экспорт по нефтепроводу «Восток – Запад»

Инна Шульгина
Jay Openiano / Unsplash
Jay Openiano / Unsplash

Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по ключевому магистральному трубопроводу «Восток – Запад», который был восстановлен после ударов беспилотников в начале сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

На минувшей неделе госкомпания Saudi Aramco проводила испытания трубопровода и повышала давление, чтобы возобновить поставки к выходным.

Агентство обращает внимание, что возобновление поставок вернет Саудовской Аравии доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном.

11 сентября нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии временно приостановил работу, так как днем ранее он подвергся многочисленным атакам в районах Эр-Рияда и Медины, сообщал МИД страны. В результате атак на нефтепровод пострадали несколько человек.

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