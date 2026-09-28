Саудовская Аравия вновь запустила экспорт по нефтепроводу «Восток – Запад»
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по ключевому магистральному трубопроводу «Восток – Запад», который был восстановлен после ударов беспилотников в начале сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
На минувшей неделе госкомпания Saudi Aramco проводила испытания трубопровода и повышала давление, чтобы возобновить поставки к выходным.
Агентство обращает внимание, что возобновление поставок вернет Саудовской Аравии доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном.
11 сентября нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии временно приостановил работу, так как днем ранее он подвергся многочисленным атакам в районах Эр-Рияда и Медины, сообщал МИД страны. В результате атак на нефтепровод пострадали несколько человек.