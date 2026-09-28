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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Гренландии

Татьяна Мозолевская

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Гренландии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 13:22 по времени UTC (16:22 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным EMSC, эпицентр находился у северо-восточного побережья Гренландии, в 639 км к северо-западу от норвежского города Лонгйир на архипелаге Шпицберген.

17 сентября у побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 165 км к западу от населенного пункта Никольский в 17:19 мск. Очаг располагался на глубине 83 км.

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