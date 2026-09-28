Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Гренландии

17 сентября у побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 165 км к западу от населенного пункта Никольский в 17:19 мск. Очаг располагался на глубине 83 км.