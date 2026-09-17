Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Аляски

17 сентября землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в станице Гостагаевской города‑курорта Анапы. Толчок был зарегистрирован в 06:20 мск на глубине около 10 км. ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а жалоб от населения не поступало.