Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Аляски
У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, подземные толчки произошли в 165 км к западу от населенного пункта Никольский в 17:19 мск. Очаг землетрясения располагался на глубине 83 км. Других подробностей в сообщении не приводится.
17 сентября землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в станице Гостагаевской города‑курорта Анапы. Толчок был зарегистрирован в 06:20 мск на глубине около 10 км. ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а жалоб от населения не поступало.
26 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксировали около 11:45 по местному времени (19:45 мск). Эпицентр находился в муниципалитете Лос-Сантос в департаменте Сантандер, очаг залегал на глубине 149 км.
15 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Северной Суматре на западе Индонезии, очаг залегал на глубине 180 км. Спасатели в портовом городе Маумере в этот же день обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двоих человек, оказавшихся под завалами.