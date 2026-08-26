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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Татьяна Мозолевская

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщила геологическая служба страны.

Подземные толчки зафиксировали около 11:45 по местному времени (19:45 мск). Эпицентр находился в муниципалитете Лос-Сантос в департаменте Сантандер, очаг залегал на глубине 149 км.

Землетрясение ощущалось в Букараманге, Пьедекуэсте, Флоридабланке и в столице страны Боготе. В ряде зданий проводилась эвакуация.

Мощное землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96–107 км. Власти объявили режим национального бедствия.

Число жертв составило 304 человека, пропавшими без вести числились 426 человек.

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