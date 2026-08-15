В Индонезии произошло еще одно землетрясение, 38 человек погибли

Не менее 38 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и серии афтершоков у восточного побережья Индонезии, пишет Reuters со ссылкой на главу Национального агентства по управлению стихийными бедствиями (BNPB) Сухарьянто. Два человека тяжело ранены, 11 человек получили легкие травмы. Около 2000 человек покинули свои дома и направились в более безопасные места.