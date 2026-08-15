В Индонезии произошло еще одно землетрясение, 38 человек погибли
Очередное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Северной Суматре на западе Индонезии, очаг залегал на глубине 180 км. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 10:54 по местному времени (13:54 мск) в 7 км к северо-западу от города Пематангсиантар с населением 209 000 человек.
Не менее 38 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и серии афтершоков у восточного побережья Индонезии, пишет Reuters со ссылкой на главу Национального агентства по управлению стихийными бедствиями (BNPB) Сухарьянто. Два человека тяжело ранены, 11 человек получили легкие травмы. Около 2000 человек покинули свои дома и направились в более безопасные места.
Спасатели в портовом городе Маумере ранее обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двоих человек, оказавшихся под завалами, сообщил глава местного спасательного агентства Фатхур Рахман.
Жители остаются заблокированными в нескольких зданиях, а также поступают сообщения об оползнях, перекрывших несколько дорог.