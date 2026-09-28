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Путин встретился с главой «Росатома» Лихачевым

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности холдинга, сообщил Кремль.

В начале встречи Путин поздравил Лихачева и всех сотрудников отрасли с Днем работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября.

Президент назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил результаты ее работы. По его словам, «Росатом» является одним из крупнейших мировых холдингов, работающих в режиме полного цикла как в сфере обеспечения безопасности страны, так и в области мирного атома.

Президент также отметил работу госкорпорации за рубежом. «Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у «Росатома», – заявил он.

28 сентября Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Тогда он также отметил вклад «Росатома» в укрепление технологического суверенитета России.

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