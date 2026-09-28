Путин отметил вклад «Росатома» в технологический суверенитет России
Президент Владимир Путин отметил вклад «Росатома» в укрепление технологического суверенитета России. Об этом говорится в поздравлении главы государства работникам и ветеранам атомной промышленности с профессиональным праздником 28 сентября.
По словам Путина, госкорпорация использует научный и технологический потенциал отрасли для развития российской экономики и энергетики. Президент также отметил внедрение атомных технологий в медицине и космической сфере и участие «Росатома» в арктических программах. Основатели отечественного ядерного проекта, подчеркнул он, создали производственный и энергетический комплекс и обеспечили ядерный паритет.
20 августа Путин заявил о планах расширить географию размещения атомных энергоблоков в России. Новые АЭС предполагается строить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам президента, дополнительные мощности потребуются для новых энергоемких производств, электротранспорта и промышленной робототехники.
16 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что инвестиционная программа госкорпорации на 2026 г. превысила 900 млрд руб. Выручка от новых продуктов, связанных с проектами технологического суверенитета, по итогам года ожидается на уровне 1,6 трлн руб. На девяти площадках тогда реализовывались проекты строительства 18 энергоблоков.