Путин отметил вклад «Росатома» в технологический суверенитет России

По словам Путина, госкорпорация использует научный и технологический потенциал отрасли для развития российской экономики и энергетики. Президент также отметил внедрение атомных технологий в медицине и космической сфере и участие «Росатома» в арктических программах. Основатели отечественного ядерного проекта, подчеркнул он, создали производственный и энергетический комплекс и обеспечили ядерный паритет.