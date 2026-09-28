Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной командной работе
Президент России Владимир Путин призвал парламентские партии к совместной командной работе.
«Народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить – работой совместной и командной», – сказал глава государства на встрече с лидерами партий Государственной думы (цитата по «РИА Новости»).
Центризбирком 25 сентября подвел итоги выборов в Госдуму IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мест (140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах) – на 25 мандатов больше, чем в 2021 г.
КПРФ сократила представительство с 57 до 37 мест. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре у самовыдвиженцев. Явка на выборах в Госдуму достигла 59,8%.