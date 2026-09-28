Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной командной работе

«Народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить – работой совместной и командной», – сказал глава государства на встрече с лидерами партий Государственной думы (цитата по «РИА Новости»).