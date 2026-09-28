Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI838,24-1,3%RGBI111,53-0,62%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 245,99-1,23%RGBITR764,51-0,51%
Главная / Политика /

Путин призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной командной работе

Ведомости
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал парламентские партии к совместной командной работе.

«Народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить – работой совместной и командной», – сказал глава государства на встрече с лидерами партий Государственной думы (цитата по «РИА Новости»).

Центризбирком 25 сентября подвел итоги выборов в Госдуму IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мест (140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах) – на 25 мандатов больше, чем в 2021 г.

КПРФ сократила представительство с 57 до 37 мест. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре у самовыдвиженцев. Явка на выборах в Госдуму достигла 59,8%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её